吸菸超致癌 再不戒菸恐患這種癌

吸菸是導致膀胱癌的危險因子。(圖/達志影像/Shutterstock)

現在已證實吸菸有害身體健康，致癌率超高，日前有名男性上廁所出現血尿，經就醫檢查，發現膀胱有一塊腫瘤，尚在切片檢驗中，但罹患膀胱癌機率高。

衛福部公布的10大癌症登記中，膀胱癌也名列其中，據健康醫療網，台北市立聯合醫院泌尿科賴明志醫師指出，吸菸是導致膀胱癌的危險因子，而長期服用含有馬兜鈴酸的中藥也是罹患膀胱癌風險，現在政府已禁止含有馬兜鈴酸中藥販賣及進口，但民眾仍需小心，不要購買來路不明的中草藥。

膀胱癌常見症狀有無痛性血尿，也有頻尿或是尿路感染的症狀出現，賴明志醫師說明，像是膀胱炎、攝護腺肥大等泌尿道疾病也都會出現上述症狀，因此還是需要做進一步的病理切片檢查方能確診，因此民眾千萬不要沒有痛感就輕忽身體警訊，一但出現症狀，就及早就醫診斷。

香菸中，除了尼古丁，也含有多種致癌成分，而不只是一手菸，二手菸以及殘留在衣服、環境中的三手菸都可能致癌；許多民眾認為電子菸沒有菸霧，就不會致癌，是錯誤觀念，電子菸含有致癌物甲醛、乙醛，也含有尼古丁，同樣會導致罹癌，另外，市面上尚未有合法的電子菸產品，民眾不要自行購買電子菸，以免觸法又傷身。

中時電子報提醒您，吸菸有害身體健康

(中時電子報)