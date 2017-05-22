「I Love u無望...」醉男復合不成揚言跳河

陳男復合不成揚言跳河自盡，幸好被警方攔阻。（柯宗緯翻攝）

「I Love u無望...」高雄市25歲陳姓男子，前與柯姓前女友分手後，仍相當愛她，積極爭取復合機會，日前雙方相約到河北二路河畔，未料陳男喝得醉醺醺，兩人一言不合，陳男一時情緒失控，威脅若不肯復合，就要當她面跳河自盡，幸好波麗士大人及時趕到攔阻，才化解這場鬧劇。

三民所巡邏警組巡佐巢義信及警員邱明偉，當天勸服該欲自殺之男子先與警方返派出所休息。經過巡佐巢義信了解，陳男因想與前女友柯女復合，故約柯女來河邊散步，想說藉著夜色與河光美景或許有助於復合，沒想到酒一喝下肚，兩人卻又吵了起來。

陳男喝醉酒後情緒不穩，又得知復合無望，負氣說若不復合他就跳河，還好警方及時趕到現場，否則可能因為喝酒一時情緒激動，就斷送了自己寶貴生命。

陳男父母親隨後也趕抵派出所，陳男見父母親趕來意識也逐漸清醒，表示自己真的是深愛著柯女，一時想不到其他手段挽留她，才出此下策欲跳河，藉以表達自己深愛之意，陳男父親當場也訓斥他，另外並向警方道謝救了他兒子寶貴一命。

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(中時)