「I Love u無望...」醉男復合不成揚言跳河
「I Love u無望...」高雄市25歲陳姓男子，前與柯姓前女友分手後，仍相當愛她，積極爭取復合機會，日前雙方相約到河北二路河畔，未料陳男喝得醉醺醺，兩人一言不合，陳男一時情緒失控，威脅若不肯復合，就要當她面跳河自盡，幸好波麗士大人及時趕到攔阻，才化解這場鬧劇。
三民所巡邏警組巡佐巢義信及警員邱明偉，當天勸服該欲自殺之男子先與警方返派出所休息。經過巡佐巢義信了解，陳男因想與前女友柯女復合，故約柯女來河邊散步，想說藉著夜色與河光美景或許有助於復合，沒想到酒一喝下肚，兩人卻又吵了起來。
陳男喝醉酒後情緒不穩，又得知復合無望，負氣說若不復合他就跳河，還好警方及時趕到現場，否則可能因為喝酒一時情緒激動，就斷送了自己寶貴生命。
陳男父母親隨後也趕抵派出所，陳男見父母親趕來意識也逐漸清醒，表示自己真的是深愛著柯女，一時想不到其他手段挽留她，才出此下策欲跳河，藉以表達自己深愛之意，陳男父親當場也訓斥他，另外並向警方道謝救了他兒子寶貴一命。
★中時電子報關心您：再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。