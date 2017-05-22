美國海軍大發展 增加350艘新艦與4萬海員

美國海軍希望在未來再擴大艦隊規模,也需要要多的人力。(圖/美國海軍)

美國海軍官員表示，未來必會擴充現有艦隊規模，增添350艘新式船艦，以及招募與訓練合格的水手。以完成未來十年的全球海洋布局。

任務與目的(Task and Purpose)報導，美國海軍人員處長羅伯特．伯克（Robert P. Burke）表示，目前美國海軍有275各式軍艦，以及33萬5千名航海士。未來擬議350艘新增軍艦，將會需要2萬至4萬名合格的海員，也就是增加12％的相關人力。

伯克說：「要擴充海軍，除了打造軍艦之外，我們也在招聘、培訓指揮方面的基礎教育設施，讓足夠的水手得以養成。包括指揮官、操艦士，輪機人員等等。但是現有的基礎訓練設施一定不足，還需要擴建。」

他強調，未來科技力可以使人力需求量減少，會有更多的無人駕駛的船艦加入海軍，不過即使是無人船艦也需要足夠的專業人才負責使用與維護。」

美國海軍陸戰隊執行長約翰．理查森（John Richardson）表示，海軍陸戰隊在未來會使用相當數量的無人水面艦艇以及無人水下潛艇，以執行隱密的特殊任務，這種革新更講求專業能力，因此合格人才的訓練時間會很長，必須及早準備。

美國海軍要花多少時間完成擴編？一些分析認為可能需要30年才能完成，但是理查森希望在2020年代就能完成更強大的艦隊，以應付全球威脅和實力逐漸提升的潛在對手國家。

至於要花多少錢才能完成？理查森說，國會預算辦公室的評估是「每年1020億美元」，不過這個金額可能不夠，因為這沒有包括建力額外的基礎設施，以及新增加的文職人員所需要的開銷。

(中時電子報)