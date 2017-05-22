違停吸煙被臨檢 警查獲男攜帶海洛因

警方在王嫌皮夾內起出毒品。(許素惠翻攝)

王嫌攜毒被逮。(許素惠翻攝)

有毒品前科的王姓嫌犯日前晚違停在斗六台大醫院前，並在車旁吸煙，員警上前要提醒他違停，不料他作賊心虛，神色慌張，在出示身分證時被發現皮夾內有一包白色粉末，經查是海洛因，被依毒品防制條例案罪嫌移送法辦。

(中時)