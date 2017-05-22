軍事政變3周年 曼谷軍方醫院炸彈爆炸24傷
今日是泰國軍事政變3周年，根據東網報導，曼谷一間軍方醫院今早發生爆炸，導致24人受輕傷。警方在現場發現一些電線及鋼鐵碎片，相信爆炸是由一個10公斤重的土製炸彈造成，暫未有組織承認責任。
爆炸發生於今早約11時在拉瑪四世醫院（Phramongkutklao Hospital）造成24人受傷。目前還沒有任何組織或個人宣稱犯下此案。
警方拆爆小組指揮官康頌（Kamthorn Aucharoen）表示：「是一枚炸彈。我們發現製造炸彈的材料。」曼谷拉瑪四世醫院是軍醫院，同時也收一般病患。當時有2名軍人駕電單車在附近巡邏。有當地傳媒指，爆炸於醫院配藥部發生，現場走廊滿是濃煙。
(中時電子報)
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