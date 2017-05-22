新竹私立大學講師 深夜酒駕撞傷大學生
新竹市陳姓講師去年酒駕外出，深夜精神不濟，不慎與對向騎機車雙載的大學生擦撞，造成2人摔車受傷，地院法官痛批他為人師表，竟不尊重他人生命安全，念他是初犯，依公共危險罪判刑2月。
判決指出，陳姓講師任職於某私立大學，酒後精神狀況不佳，開車行經公道五路5段時，竟與對向林姓、賴姓學生騎乘的機車發生擦撞，兩名學生當場摔車倒地，林生右膝、小腿多處挫、擦傷，賴生右手瘀傷、左大腿、腳踝多處扭、挫傷。
警方據報趕抵現場，發現肇事的陳男渾身酒氣，經酒測測出酒測值為超標得0.46毫克，除趕緊將2名學生送醫，並將陳男帶回派出所偵訊，陳坦承酒駕，被依公共危險罪嫌提起公訴，過失傷害部分，學生則未提告。
地院法官審理時，發現陳男在大學任教，當庭痛批他喝酒還開車上路，缺乏尊重他人生命、身體、財產觀念，置他人於危險，審酌他為初犯，依公共危險罪判刑2月，得易服勞役或易科罰金，並併科1萬元罰金。
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(中時)
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