amba意舍酒店 5／24買晚餐送住房
amba意舍酒店將於5月24日推出粉絲獨享驚喜大平臺！第一次聯合旗下3家酒店推出餐飲加住房超值限時好康優惠，凡5月24日當晚在西門町、中山、松山各館餐廳享用特定4人晚餐即贈送當晚一間客房免費入住(限兩人入住，不含早餐)，第二間客房還可享5折優惠。
amba意舍酒店提醒，該優惠專案需預先訂購，訂購時間自即日起至5月23日(週二)晚上10點止。優惠詳細內容可至各酒店 Facebook查閱，只要上網成為酒店facebook會員，並在此驚喜大平臺按個讚，即可訂購並享優惠。
amba意舍酒店有3種不同型態的餐廳可供選擇，輕鬆活潑台北西門町意舍酒店「吃吧」餐廳”，時髦優雅台北中山意酒店「ACHOI」餐廳”，悠閒舒適台北松山意舍酒店「Que」原木燒烤餐廳。飯店指出，推出優惠專案是讓消費者在小週末有個居家渡假(Staycation)的享受。
amba意舍酒店3個據點的餐廳近日均同步推出了新菜單，台北西門町意舍酒店「吃吧」餐廳，推出特定4人分享套餐新台幣2800元，主菜為經典的紐約客牛排10oz，搭配前陣子推出極受歡迎的底特律方形披薩、開胃菜、沙拉及鮭魚燉飯等等，品嚐道地的新式美、義料理。
台北中山意酒店「ACHOI」餐廳推出4人晚間套餐新台幣4320元晚，所有ACHOI經典菜色全在套餐裡，香脆炸雞搭配手工義大利麵、香煎馬頭魚佐豆豉破布子油醋醬等等，驚艷味蕾，滿足對於美食挑剔的靈魂。
而台北松山意舍酒店「Que」原木燒烤餐廳”，Brandt自然牛4人分享套餐新台幣3800元，主打獨家進口35oz美國BRANDT肉質鮮嫩多汁自然帶骨肋眼牛排，並內含熱騰騰外酥內軟自製手工核桃麵包一個，超香濃松露薯條無限量供應，烤時蔬一份與每人一支迷你甜筒，以及繽紛泡泡樂飲一壺。
amba意舍酒店表示，amba意舍酒店推出驚喜大平臺之後，日後將持持續針將對酒店facebook會員不定期推出令人意想不到的優惠大禮，故請民眾快加入意舍酒店facebook粉絲社群，隨時追蹤最新優惠好康。
(工商)
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