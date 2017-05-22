送李易「升級」禮被嫌 六月：不想生第三胎了
演藝圈夫妻檔六月與李易結婚近6年，陸續生下一子一女，湊得「好」字，六月與李易不時分享家庭趣事，還時常鬥嘴互虧，互動有趣。而隨著李易34歲生日即將到來，六月也為悄悄為老公準備「升級」生日禮物，不料卻被李易嫌棄，讓六月傷心說：「不想生第三胎了啦」。
這周六（27日）是李易的34歲生日，六月也貼心為老公準備台北紐約機票當生日禮物，並把機位從經濟艙升等為商務艙，沒想到李易卻不領情，李易讓臉書寫下：「他很嫌棄我送的生日禮物（翻白眼中！）」，還被老公說不夠了解他「他寧願要公仔或潮牌聯名的東西」。
儘管六月送的禮物被李易嫌棄，不過她也預告今晚要和公司一起幫老公慶生，還會開直播，並喊話「麻煩大家來替我評評理啊！」而李易看到六月發文後，留言連寫3次「我...」，無奈問「這是職場霸凌嗎」，六月則回覆三個賊笑貼圖，夫妻互動逗樂一票粉絲。
(中時電子報)
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