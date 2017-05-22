益生菌入咖啡 咖啡運用更多元
不少人喜歡每天來一杯咖啡，弘光科大捉住現代人的飲食習慣，將益生菌加入咖啡中，可以促進腸胃蠕動；食品系學生更以「咖啡」為主題，研發咖啡肉紙、咖啡鹹派、咖啡粉圓等，在「食在大咖，啡你莫屬」活動中發表，和全校師生一起分享。
「食在大咖，啡你莫屬」總召鄭雅惠指出，透過實驗、研發，創造出咖啡食品加工的更多可能性，過程中難免有瓶頸或實驗結果跟預期不同，但經過不斷修正，讓咖啡的運用變得多元化，學生也很有成就感。
食品系學生耗時3個月研發益生菌咖啡，吳曉芬表示，雷特氏B菌為優酪乳中常見的菌種，也是人體腸道最常見的菌群之一，可以緩解胃炎及改善乳糖不耐症；加入果寡糖讓益生菌在咖啡中生存，經過實驗檢測，益生菌最高含菌數高達3600萬CFG/ml，保存可達7天。
賴信良指出，希望藉此傳達養生健康概念，讓喝咖啡的人有更多選擇，「益生菌咖啡喝起微酸，但不會搶走咖啡的味道，口感很特別！」
學生也以咖啡製作各式點心，使用咖啡粉加入肉末，放入烤盤中烤成「咖啡肉紙」；以冰咖啡調和揉製派皮，再放入彩椒、花椰菜，烘焙成「咖啡鹹派」；甚至製作咖啡口味的粉圓，讓愛咖啡的人品嘗時有全新的感受。
(中時)
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