帶酒意吞下1顆茶葉蛋 男子被噎死

苗栗市一家卡拉OK店，20日晚發生酒客被茶葉蛋噎死意外！高姓男子跟友人到卡拉OK店續攤高歌歡唱，獨自喝酒的高男，帶著一點酒意大口吃下店家招待的茶葉蛋，結果卡在喉嚨竟窒息，急救後仍宣告不治，檢警22日相驗，家屬對死因無意見。

警方調查，苗栗縣通霄鎮高姓男子（44歲、未婚）平日靠打零工為生，20日晚上跟鄭姓、陳姓男子在通霄吃完晚餐，友人一行3人於晚間8點多相約到苗栗市北安街某卡拉OK，席間只有高男喝罐裝啤酒，另2名友人喝茶。

檢警調查，當夜約10時許，店家招待茶葉蛋，高男剝開蛋殼後，直接將整顆蛋送入嘴巴，疑未細嚼慢嚥、太快吞嚥，結果卡在喉嚨、阻塞呼吸道，在場友人和服務員見他臉色發白，趕緊拍打他的背部，希望他將茶葉蛋吐出，但依舊無法吐出，趕緊打119求救。

消防局救護員抵達時，高男牙關緊閉，無法打開、取出茶葉蛋，已失去生命跡象，雖然現場進行CPR搶救，再送往苗栗市大千醫院急救，仍因窒息過久宣告不治。警方昨花費不少時間，才找到鄭、陳2名證人，死者哥哥對死因沒意見。

1顆茶葉蛋噎死1個大男人，除了業者在以置信之外，消防人員也為此感到疑惑，如能早些求救，或許能避免遺憾。

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(中時)