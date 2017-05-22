車被偷18年找回 車主：真是奇蹟
機車失竊18年，失而復得，車主直呼：不敢相信，真是奇蹟！斗六分局梅林派出所副所長葉炳男攔查騎機車未戴安全帽的52歲林姓男子，接著發現機車未懸掛車牌，葉員一查機車引擎號碼，發現是失竊車輛，林男辯稱是向友人借的，並打電話通知陳姓友人到場說明。
陳男趕至時表示，這輛機車放在他的工廠前，鑰匙沒拔下，林到工廠找他時，說要借車，問他能不能騎工廠門口的機車，他說應該沒關係，林就直接把機車騎走了。訊後被依竊盜及贓物罪嫌分別將林男及陳男函送雲林地檢署偵辦。
由於該車已遺失18年，警方通知車主到派出所領車時，一度被以為是詐騙集團想行騙，他看到自己的機車，簡直不敢相信，指機車不見時，他還在念書，沒想到18年後警方還能找回，而且竟然還能騎，真是奇蹟。
(中時)
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