玉山盃青棒23日開打 新北市爭3連霸

玉山盃18支參賽隊伍代表球員，與客座打擊教練張泰山及棒協理事長廖正井共同主持開打儀式。(張國欽攝)

有「台灣甲子園」之稱的玉山盃全國青棒錦標賽，本月23日至6月4日，在斗六、嘉義縣、台中體大等3地球場開打，共有全省18支青棒勁旅角逐冠軍盃及9月在加拿大舉行的18U世界盃青棒錦標賽代表權，新北市今賽前記者會誓奪「3連霸」。

玉山銀行自2006年贊助這場國內青棒最重大賽事，今年已邁入第11屆，前10屆共有5支球隊贏過冠軍，其中台中市與台南市各1次，台北市與新北市各2次、桃園縣4次，但以穀保家商為班底的新北市，去年完成「2連霸」後，今年將向「3連霸」叩關，成為近年第1強隊。

新北市球員代表今(22日)賽前記者會雄心勃勃放言：「要贏得3連霸」；桃園縣則誓言：「要奪回霸主」。

(中時電子報)