台媒體採訪WHA受阻 外交部不滿
外交部表示，政府對我媒體未能申辦「世界衛生大會」（WHA）採訪證深表遺憾與不滿。
外交部指出，第70屆世界衛生大會（WHA）22日開議，對於我媒體未能援例申辦WHA採訪證入場採訪，深表遺憾與不滿，並呼籲世界衛生組織（WHO）各會員國及國際媒體積極要求WHO尊重新聞自由，勿因任何政治因素，剝奪我國媒體新聞採訪權。
外交部強調，WHO做為聯合國專門機構，有維護世界各國民眾知的權利及言論自由之責任，WHO的工作關係到全人類健康安全的公共利益，不幸卻屈從政治壓力，限制我國媒體新聞採訪權，嚴重違反聯合國自身標榜之普世人權及公平正義原則。外交部已促請我友邦及友我國家，同步向WHO嚴正抗議，共同捍衛新聞自由。
外交部重申，WHO應依其憲章宗旨，為全人類健康福祉服務，不得因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會條件之差異，而有所區別，應尊重並維護我國媒體的新聞採訪權利與新聞自由。
(旺報)
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