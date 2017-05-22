遛鳥俠搶小女生手機 埔里警立馬逮人
19歲陳姓男子，沒錢買手機，只為聽音樂，竟在市區大馬路旁順手搶奪小女生手機，由於搶嫌日前在埔里鎮南村里曾當眾「露鳥」，警調出道路監視器，馬上被眼尖刑警認出，立即循線逮人，今22日依搶奪罪嫌移送法辦。
警方調查，由彰化移居埔里以打零工為生的19歲陳姓男子，17日晚間6時許，騎自行車路過埔里鎮中山路崎下段，見路旁有17歲何姓女生正用手機講電話，將單車騎至女學生身旁，隨即伸手將手機搶走，揚長而去。
飽受驚嚇的何姓女學生，隔了3天，因無手機被家人追問，才訴說17日晚間在崎下被搶的經過，由經家人向警方報案；埔里警分局長潘金葉獲知，立即指示偵查隊展開調查，並調閱當天的路口監視器。
由於搶嫌前不久才發生露鳥案，被依妨害風化罪嫌送辦中，讓警方印象深刻，而今又當街搶奪手機，犯案過程監視器全都錄，埔里警分局偵察隊傅隊長昨晚一眼就認出是陳嫌，馬上至其住處逮人，人贓俱獲，今上午隨案移送法辦。
(中時)
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