墾丁民宿大盜、脫逃大師 終於落網
28歲墾丁民宿大盜吳政義，身負毒品與竊盜等案通緝，因身手矯健，從3樓躍下與從社頂跳懸崖都逃跑成功的他，這次恆春分局掌握他在新竹一公寓內，不料吳男像變魔術般，原應在5樓的他，突然出現在3樓，幸好10多名警力層層埋伏才逮到人，也首次低頭道歉。
老家住屏東恆春大光里的吳政義，舉凡毒品、竊盜、槍砲和傷害都犯，前科超過50件，是屏南警界知名的「毒瘤」，近期恆春半島發生車輛失竊、偷廟宇香油錢，瓦斯槍傷人等案件，經過追查都與他有關，因身材精瘦靈活，每次圍捕都得出動大量警力。
如去年他犯下10多起竊盜案，帶女友逃亡期間，遭員警開10多槍，最後在香蕉灣跳海，不過因海浪過大，20多分後自行游上岸落網，被判拘役4個月可併科罰金，去年底出獄又返鄉犯案。
短短4個多月他偷汽機車、剪電纜線、侵入民宅、偷竊民宿等上百多起案件，粗估造成地區上千萬元的損失，年初吳政義從社頂社區跳懸崖逃脫，後來從3樓躍下毫髮無傷逃跑，5月初他甚至開車撞偵查佐潘易昇，害對方摔進水溝，至少造成2人受傷，開2槍仍未果。
最後警方掌握吳男帶女友逃到新竹，18日出動10多名員警在他躲藏的公寓圍捕，原在5樓的他，突然出現在3樓，令警方措手不及，幸好員警團團包圍才遭壓制，檢察官聲請羈押禁見獲准，吳政義自知恐將入監好一陣子，首次向員警懺悔說「對不起恆春居民，抱歉造成警方困擾」。
(中時)
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