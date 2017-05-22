威力彩頭獎 今晚上看5.8億元

今晚開獎的威力彩已連槓27期，台灣彩券表示，頭獎累積上看5.8億元，是今年以來第2高的頭獎彩金，有買有機會，千萬不要錯過成為億萬富翁的機會。

台彩今於台北昌弘彩券行舉辦端午加碼前夕的造勢活動，最受彩迷喜愛的大樂透加碼活動將於明天率先開跑，台彩加開的10個號碼，只要對中6個即為中獎，單組獎金50萬元，台彩這次提供300組「端午包粽獎」，總加碼獎金達1.5億元。

(中時)