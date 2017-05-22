六都首長滿意度、好感度進步 林佳龍稱轉化成進步動力

台中市長林佳龍說，他會把六都市長施政滿意度暨主要政治人物好感度民調，轉化成進步的動力，納入市政參考，好還要更好！（陳世宗攝）

台灣國策智庫公布「六都市長施政滿意度暨主要政治人物好感度民調」！台中市長林佳龍在滿意度、好感度上，雙雙進步！林佳龍表示，民調很值得參考，但最重要是自己跟自己比，他會把它轉化成進步的動力，納入市政參考，好還要更好；以現任者來講，努力把市政做好是操之在己。

媒體詢問包括立委江啟臣、盧秀燕等人，可能參選下屆台中市長？林佳龍有何看法？林佳龍表示，民主政治下，透過良性競爭讓選民有更多選擇，但不管競爭對手是誰，他就是努力把市政做好，讓市民滿意，這也是他繼續服務市民的基礎。他強調，會做好市政、贏得市民滿意。

林佳龍今日參加青年事務審議會第二屆青年代表遴選報名記者會，媒體訪問針對新台灣國策智庫「六都市長施政滿意度暨主要政治人物好感度民調」，六都首長滿意度方面，台中市長林佳龍55.6％，比去年滿意度52.5％進步；在藍綠主要政治人物好感度方面，林市長50.5％，名列第三，比去年的好感度42.6％進步。

六都民眾認為台中市是六都中最佳宜居城市，台中市民光榮度在六都之中也最高。市長對此有何看法？林佳龍說，新手上路就是一步一腳印，各家民調對台中市政的表現，市民滿意度持續增加；不管是全國性欣賞度，或市民滿意度，還是台中宜居城市持續獲得大家肯定，都會納入市政參考。

媒體關切這次民調是否會影響下次選舉？林佳龍說，台中一直在進步中，各家民調都長期在做，他會觀察趨勢發展；大趨勢中，市民越來越肯定市政成績，但還有很大進步空間。現在就是一步一腳印，腳踏實地把市政做好，不要只想到選舉。以現任者來講，努力把市政做好是操之在己。

(中時)