胡歌回國放暑假 灰髮拍廣告帥出新高度！
大陸男星胡歌今年3月宣布暫別演藝圈，選擇赴美進修，雖看不到男神身影，網上仍有許多他的相關新聞，今（22日）更有他放暑假回國拍廣告的消息，見到胡歌換了一頭灰髮的新造型，引來粉絲狂讚「帥出新高度！」
今微博上陸續有網友貼出胡歌在上海拍廣告的花絮照，稱他目前是回國放暑假的狀態，只見胡歌穿著白T搭配灰外套，尤其搶眼的是他頂著一頭銀灰色頭髮，帥氣十足，而行程看似正在拍寫真封面。畫面一曝光，粉絲興奮直呼「老胡好久不見」、「就像漫畫裡走出來的一樣」、「帥炸了」、「果然顏值高什麼髮型都能駕馭」，並笑稱胡歌這是趁放假回國打工啦，在網上掀起熱烈討論。
(中時電子報)
關鍵字：胡歌
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