中市路不平陳情 西屯居冠、中清路件數多
台中市府市政會議今天（22日）舉行「路平、燈亮、水溝通成果報告」，研考會公布去年路不平陳情5大區域，由西屯區居冠，陳情件數最多的為中清路、文心路與環中路等，受理路不平達1萬5000多件，由於雨季將來臨，去年從排水溝渠清出285噸垃圾，市長林佳龍表示，有的市民將廢水及落葉等垃圾掃進水溝，獨善其身，卻集體受害，造成惡性循環。
市府推動「路平、燈亮、水溝通」，希望強化與民生息息相關的基礎建設，逐步落實宜居城市的願景，今天召開市政會議，由建設局長黃玉霖、水利局長周廷彰、環保局長白智榮分別進行「路平、燈亮、水溝通成果報告」。
市長林佳龍表示，這是檢驗市府成效很重要的項目，過去民調抱怨的問題，到現在聽到市民肯定的聲音，已累積成果。
針對路平部分，建設局黃玉霖指出，為改善道路品質，除推動「4年500公里路平專案」、管線統一挖補、管挖修復新制度及路平服務中心等四大措施外，更提出八大創新作為，包括施工前與管線單位配合孔蓋下地減量、全國唯一進行專人駐廠查驗，仿照桃園國際機場模式，遠端監控廠商施工情形、全面實施路面養護靜置6小時或50度C以下、提升標線防滑能力，從防滑係數BPN45提升到BPN65等，打造大台中優質的道路品質。
黃玉霖表示，推動4年500公里路平專案，截至5月19日止，已完成752條主要道路，累計改善長度368.75公里，其中包含偏鄉道路248.33公里；另外，不計入路平總公里數的寬度6公尺以下的「巷道路平」，累計已完成80.71公里。總計修補4萬9163處道路坑洞、改建1萬8231公尺側溝、改善人行道面積12萬7371平方公尺，孔蓋減少9927座，下地率62.25%。根據建設局辦理的民調，有59.6%市民認為近一年道路平整有變好。
針對路燈部分，推動「水銀路燈落日計畫」，總計可汰換92701盞水銀路燈為LED路燈，預計可省下8108萬5573度電，同時每年減少4萬2327公噸的二氧化碳，除達到節能解炭功效外，每年可節省1億4233萬元的電費，大幅減少市府開支。此外，為弭平城鄉差距，市府也推動「山區農路點燈計畫」，讓偏遠地區都點亮起來。
在水溝通執行情形，水利局長周廷彰指出，在市管區域排水部分，已辦理清淤長度達53公里、代辦7條中央管區域排水，已清淤長度約18公里；另外，委辦各區公所的中小型排水，清淤總長度約25公里。
另外，針對道路側溝部分，環保局長白智榮說明，已列管505處易淹水道路側溝，各區清潔隊已完成全數巡檢，清理長度達34公里，以降低汛期及颱風大雨淹水風險。
林佳龍肯定各單位執行成果，市民所面對的基本需求就是道路是否平順？路燈是否亮？水溝是否通？這是檢驗市府成效很重要的項目，過去民調抱怨的問題，到現在陸續聽到市民肯定的聲音，「路平、燈亮、水溝通」是打造宜居城市基礎建設必須做好。
(中時)
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