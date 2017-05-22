骨刺傷到腎臟要洗腎？ 屏基醫師闢謠

屏基外科醫師廖振傑發現，長期使用3Ｃ產品導致的姿勢不良，讓骨刺症狀有年輕化趨勢。（圖/林和生）

屏基外科醫師廖振傑建議，久坐後要找時間動動身體，避免骨刺發生。（圖/林和生）

「骨刺刺到腎臟就要洗腎？」關於骨刺坊間傳言不斷，多數患者擔心動刀可能導致癱瘓，因此選擇民俗療法，但屏東基督教醫院神經外科主治醫師廖振傑強調，骨刺其實是正常老化現象，近期臨床上也發現，不少年輕人因姿勢不良、久坐久站，年紀輕輕即出現骨刺症狀。

日前一名王姓男子長期肩頸及手臂痠痛，聽從親友推薦，透過整脊、配合藥物消除骨刺，經國術館師傅診視後對方告知骨刺已壓迫神經，若不積極處理，刺到腎臟即需洗腎，刺到心臟便為心臟病，讓他驚嚇到立即決定接受治療，但治療後症狀反而加劇，直到屏基神經外科經影像檢查後，確診為頸椎椎間盤突出，手術後已回歸正常生活。

廖振傑說，骨刺泛指過度肥厚增生的韌帶、椎間盤突出或破裂、骨質增生等問題，醫師為方便與民眾解釋通稱為骨刺，但多半長的都不像一根刺，僅是患症時如芒刺在背，如此說明容易獲得民眾理解。

他建議，身體不適應尋求專業合格醫師診察，找到病因後再安排後續治療，不論中醫或西醫，只要安全有效且符合病情需要的治療，都是好選擇；部分輕症可以透過復健、運動，搭配藥物治療，目的在促進血液循環，增強自我修復功能，其中訓練核心肌群最重要。

廖振傑強調，因3Ｃ產品發達，現代人脊椎退化性疾病相當常見，提醒民眾勿諱疾忌醫，聽取專業合格醫師的建議並不吃虧，以免簡單的問題變複雜。

(中時)