正妹女友嗆嫁別人 逃逸外勞自首要回國
越南籍逃逸外勞鄭英豪昨晚21日從台南市新營區搭車到嘉義縣朴子派出所投案，說自己逃了2年，現在要回去了，承辦員警覺得納悶，才知道鄭男和越南女友有3年約定，加上在台工作每月都匯1000美金給女友，因女友逼婚連連，還嗆聲再不回來「我嫁別人」，擔心人財兩失，鄭男不得不捨棄賺錢機會，回越南迎回青梅竹馬的漂亮女友。
鄭英豪向警方表示，他因越南薪水太低，存不到錢，擔心女友不嫁給他，2014年1月以外勞名義申請來台從事鋼鐵工作，因想賺更多錢，一度不假外出，結果被公司發現，違反公司規定，被雇主以不適任為由將他解雇，得知會被遣送回國，他數日後即逃離，反而找到一片天，逃逸期間幾乎天天上工，一個月大概賺1000多元美金，相當台幣約3萬5000元。
鄭男說，為讓女友安心，他每月固定匯款1000元美金給女友作為兩人未來結婚及日常生活費用，這幾年來已陸續匯款百萬台幣給女友「保管」，因最近女友一直放話「再不回來，我就要嫁別人了」，因台灣錢太好賺，內心一度很掙扎，但想到錢在女友那，不想「人財兩失，決定選擇美女，放棄美金，才主動投案。
為取信警方，鄭男還出示女友照片，看到兩人合照，承辦員警驚呼「長的好正！」，讓鄭男眉開眼笑，還追問「如果是你們，會選擇在台工作繼續賺美金？還是美人?」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。