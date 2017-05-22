正妹女友嗆嫁別人 逃逸外勞自首要回國

越南籍逃逸外勞鄭英豪昨笑嘻嘻到派出所自首，說要回越南娶老婆。（呂妍庭翻攝）

越南籍逃逸外勞鄭英豪秀出和女友合照，連員警都說好正。（呂妍庭翻攝）

越南籍逃逸外勞鄭英豪昨晚21日從台南市新營區搭車到嘉義縣朴子派出所投案，說自己逃了2年，現在要回去了，承辦員警覺得納悶，才知道鄭男和越南女友有3年約定，加上在台工作每月都匯1000美金給女友，因女友逼婚連連，還嗆聲再不回來「我嫁別人」，擔心人財兩失，鄭男不得不捨棄賺錢機會，回越南迎回青梅竹馬的漂亮女友。

鄭英豪向警方表示，他因越南薪水太低，存不到錢，擔心女友不嫁給他，2014年1月以外勞名義申請來台從事鋼鐵工作，因想賺更多錢，一度不假外出，結果被公司發現，違反公司規定，被雇主以不適任為由將他解雇，得知會被遣送回國，他數日後即逃離，反而找到一片天，逃逸期間幾乎天天上工，一個月大概賺1000多元美金，相當台幣約3萬5000元。

鄭男說，為讓女友安心，他每月固定匯款1000元美金給女友作為兩人未來結婚及日常生活費用，這幾年來已陸續匯款百萬台幣給女友「保管」，因最近女友一直放話「再不回來，我就要嫁別人了」，因台灣錢太好賺，內心一度很掙扎，但想到錢在女友那，不想「人財兩失，決定選擇美女，放棄美金，才主動投案。

為取信警方，鄭男還出示女友照片，看到兩人合照，承辦員警驚呼「長的好正！」，讓鄭男眉開眼笑，還追問「如果是你們，會選擇在台工作繼續賺美金？還是美人?」。

(中時)