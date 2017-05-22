林佳龍：爭取前瞻經費 加速管線與道路資料3D化
台中市長林佳龍今天（22日）表示，未來管線圖資預算建議由中央編列，讓它一體適用，市府也會爭取前瞻基礎建設相關經費，加速完成台中市管線設施及道路資料3D化，有效減少施工問題及縮短災害急難救助的作業時間。
「大家要多管閒事！」林佳龍說，資訊時代，市民手機一拍就上傳網路，造成負面影響，雖然常要民眾忍一時不之便，但忍太久，市民「奇檬子」也會受不了，如果能預防發生，就不怕被市民冤枉了。
針對統一挖補，林佳龍強調，各管線單位不能再有本位主義，涉及偷挖者就重罰，合法掩護非法者也要嚴查重罰，甚至用刑法來辦，有時遭申請者以多報少方式，偷偷摸摸擴大開挖範圍，只申請一小段，卻挖一大段，他要提醒業者守法「不是錢多就可以挖」。
林佳龍表示，未來管線圖資預算應由中央編列，讓它一體適用，一次解決全國性問題，此外，應賦予挖補單位責任，基於「使用者付費」理念，讓外部成本內部化，不是讓相關挖補單位隨便亂挖，而是必須承擔成本，道路挖補有輕重緩急，緊急的話就付多一點錢，不急的就配合統一挖補時程，促使挖補單位提早規畫，從根源處去減少挖補申請案件。
針對公共設施立體管線資料庫及管理系統應加速建置，林佳龍要求建設局爭取掌握營建署對前瞻基礎建設中城鄉建設，爭取資源挹注，儘速完成管線設施及道路資料3D化，有效減少施工問題及縮短災害急難救助的作業時間，並打造台中成為示範區。
此外，營建署已規畫於2020年以前完成圖資補正，為加速完成台中市3D地理資訊系統建置，他請建設局督導各管線單位，依法落實權管圖資正確性，於2018年前完成管線設施圖資補正。
針對排水問題，林佳龍希望建立公民意識，透過持續宣導不亂丟垃圾，讓市民扮演維護環境的責任，才能增進整體社群福祉，讓台中成為宜居城市。
(中時)
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