關滿西方人 加國前囚犯曝：金正恩設有祕密監獄

加國前囚犯曝，金正恩設有關滿西方人的秘密監獄。(美聯社)

除了不甩國際制裁，執意發展核武、導彈，有關北韓的一切，如同蒙上一層神秘面紗，讓人看不清真相，僅能藉由脫北者、少數訪韓人士之言，窺看其中輪廓。近日一名曾被北韓關押的加國人驚爆，金正恩竟設有一座「秘密監獄」，關滿了西方人。

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，加拿大安全顧問詹姆斯．利（James Leigh）4月遭北韓關進牢房、審訊數日，在這期間，他結識了被控試圖推翻北韓的美國教授托尼．金（Tony Kim）。

利向新聞媒體透露，金曾和他提到，有大量的西方人被拘禁在牢房內，包括美國、加拿、歐洲等國的人，且數量比一般想像得多，當地人把這座「秘密監獄」稱為「無名氏的房子」。

對於利的指控，北韓於當地周四回擊，「美國媒體的說法與非常無知，北韓有權懲罰犯罪者」。《朝中社》報導指出，北韓要以嚴懲罪犯的方式，才能保衛國家、穩固社會制度。

(中時電子報)