新聞深喉嚨》吳主席定義的「九二共識」 兩岸路線起手式得分？

中天新聞

吳敦義以52.24%得票率贏得國民黨主席選舉，習近平以中國共產黨中央委員會總書記的名義發出賀電，以往都會出現的「堅持九二共識、反對台獨」，此次還強調「堅定」反對台獨，有什麼玄機？而吳敦義的覆電也充滿機鋒，第一段以「1992年雙方達成『兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式作各自表達』的共識基礎上」，來定義九二共識。接著提人民生活福祉，最後以持續深化九二共識，維動兩岸和平制度化來結尾，而新華社報導時，只引述覆電結尾，是不是也表明了對岸的態度？

習近平在賀電中用「你」稱呼吳敦義，引起不少揣測，2009年胡錦濤給馬英九的賀電中稱呼「先生」；2014年習近平給朱立倫的賀電也稱呼「先生」；2016年稱洪秀柱是「您」，如今吳敦義是「你」，這是習近平對吳敦義不滿？習近平賀電與21日國台辦的聲明，都提及「為中華民族偉大復興奮鬥」，吳敦義在覆電避提，先前國民黨主席當選人皆有提到的，兩岸同屬中華民族，吳也省略不提。 吳敦義在4月27日接受媒體專訪時，直言兩岸現狀，「統人沒能力、被統不願意」。這是否導致北京對吳敦義的兩岸立場有些疑慮？吳敦義「本土藍」的政治色彩，讓北京要再多觀察一下？

中天新聞

美國《紐約時報》21日報導，中國政府在2010至2012年間殺害或收押將近20名美國中央情報局（CIA）線人，破壞美國在中國多年來的情報搜集網絡。到底這是CIA遭監聽還是出了內奸，至今仍不清楚。川普政府提名愛荷華州州長布蘭斯塔德（Terry Branstad）出任美國駐華大使，但他至今仍未到北京履新。《紐約時報》這篇報導發表在中美外交真空之際，幕後有何目的?報導還指出，大陸還滲入台灣情報網以及美國國安局在台灣的據點。中美情報戰，台灣也是戰區？

中天新聞

菲律賓總統杜特蒂20日在家鄉納卯市出席活動時爆料，習近平警告菲律賓，如果在南海爭議上硬幹，兩國恐掀戰火。菲律賓總統府馬拉坎南宮也證實，杜特蒂與大陸國家主席習近平，15日在北京就南海爭議發生口頭交鋒。杜特蒂出席「一帶一路」高峰論壇時告訴習近平，菲律賓將在禮樂灘探勘石油，因為禮樂灘位於菲國專屬經濟區內。習近平回應，「不要這麼做，因為那是我們的。」習近平強硬表態，「我們是朋友，我想維持好的關係，但如果你要硬幹，我們被迫要告訴你事實。」杜特蒂問，「什麼事實？」習近平說，「我們會開戰，我們會跟你們戰鬥。」南海火藥庫也在一觸即發的邊緣？

中天新聞

前總統陳水扁19日北上參加凱達格蘭基金會舉辦的12週年感恩募款餐會，雖台中監獄開出「五不」條件，包括不准進入會場、不上台、不演講、不談政治及不接受媒體採訪，但陳水扁一到飯店就由民進黨立法院黨團總召柯建銘陪同進入會場，沒有比照去年前往旁邊小房間。陳水扁雖沒有上台致詞，但他以預先準備好的影片感謝在場支持者，直接挑戰中監的底線。20日，台中監獄以公文回覆，不准陳水扁出席前國策顧問蔡有全追思禮拜活動，理由是「無助醫療」。相對於如神隱少女的蔡英文總統，陳前總統不甘當宅男的趴趴走，對民進黨是助力還是阻力？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)