美妝暨生技醫藥發表 11校展身手

東海大學副校長詹家昌（右二）、酷點校園平台董事長黃丙喜（右）代表簽訂整合行銷策略結盟備忘錄。（林欣儀攝）

東海大學舉辦「校園美妝暨生技醫藥聯合發表體驗會」，11所大學秀出自家特色產品。（林欣儀攝）

大學研發能量不斷提升，為展現各校研究成果，東海大學22日舉辦「校園美妝暨生技醫藥聯合發表體驗會」，邀請11所大學及台灣科大酷點校園平台展現自家產品，東海並與酷點平台簽訂策略聯盟。此外，中興大學也與雲林縣政府簽訂策略聯盟，將增進官、學交流。

東海大學副校長詹家昌、酷點校園平台董事長黃丙喜及東海大學產學合作廠商代表，一同簽署整合行銷策略結盟備忘錄。詹家昌指出，各大學近幾年皆重視產學合作與研發，盼透過今天的聯合發表會能相互交流，再藉由整合行銷方式促成跨校合作。

下午參加聯合發表的學校包括經國管理暨健康學院、元培醫事科技大學與中山、慈濟、中興、屏科大共11所學校，各校拿出自家研發的面膜、精華液或洗面乳等產品，吸引許多大學生現場體驗。

黃丙喜說，大學是最好的品牌，各校聯合可達到更多發展，酷點校園與東海簽約，將是該平台跨校整合的第一站，目前除推出美容化妝研究成品，接下來還將跨足農產等產業，並積極走上跨境銷售、虛實交疊等方向。

中興大學校長薛富盛與雲林縣長李進勇今天也簽訂策略聯盟，未來將整合跨區域資源，建立相互支援體系。薛富盛說，期盼將學界的資源引入，協助縣府推動農業升級與綠能產業發展，從生產、行銷、教育等面向，提升人才與產業的競爭力。

(中時)