美妝暨生技醫藥發表 11校展身手
大學研發能量不斷提升，為展現各校研究成果，東海大學22日舉辦「校園美妝暨生技醫藥聯合發表體驗會」，邀請11所大學及台灣科大酷點校園平台展現自家產品，東海並與酷點平台簽訂策略聯盟。此外，中興大學也與雲林縣政府簽訂策略聯盟，將增進官、學交流。
東海大學副校長詹家昌、酷點校園平台董事長黃丙喜及東海大學產學合作廠商代表，一同簽署整合行銷策略結盟備忘錄。詹家昌指出，各大學近幾年皆重視產學合作與研發，盼透過今天的聯合發表會能相互交流，再藉由整合行銷方式促成跨校合作。
下午參加聯合發表的學校包括經國管理暨健康學院、元培醫事科技大學與中山、慈濟、中興、屏科大共11所學校，各校拿出自家研發的面膜、精華液或洗面乳等產品，吸引許多大學生現場體驗。
黃丙喜說，大學是最好的品牌，各校聯合可達到更多發展，酷點校園與東海簽約，將是該平台跨校整合的第一站，目前除推出美容化妝研究成品，接下來還將跨足農產等產業，並積極走上跨境銷售、虛實交疊等方向。
中興大學校長薛富盛與雲林縣長李進勇今天也簽訂策略聯盟，未來將整合跨區域資源，建立相互支援體系。薛富盛說，期盼將學界的資源引入，協助縣府推動農業升級與綠能產業發展，從生產、行銷、教育等面向，提升人才與產業的競爭力。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。