H＆M電商又出包 民眾揚言拒買

H＆M解釋國外發貨，是因為要配合網路獨賣商品，因此統一由總部發貨。(H＆M提供)

H＆M因應線上購物服務在台上線，推出限時免運費與單件7.5折優惠，但卻因訂單爆量，導致後台出問題，讓許多消費者的線上訂單無故遭取消，也讓線上購物服務如同虛設，但業者承諾，會盡速改善。(翻攝自H＆M手機APP)

網購商機持續倍增，從精品到快時尚品牌無不搶進，只是想搶商機，網站購物建置可能要先健全，否則可能業績還沒入袋，卻先惹惱消費者，打壞名聲！

早在1998年就已在瑞典開放線上電商服務，之後也陸續在不少歐美市場開放此服務的H&M，5月11日才在台開放電商服務，但誰知應該是經驗值滿滿的品牌，在台電商服務竟不到位，先是將港幣標成台幣價格，如今又發生完成下單程序但無故卻遭品牌端取消訂單案例，惹來網友與民眾一片罵聲表示，欲下單，信用卡已刷過，但無緣無故被H&M取消訂單，導致訂單不成立，讓品牌喊出的至5月28日前免運費、單件可享75折優惠如同喊假的，而在消費者無法完成訂單之下，電商服務也如同虛設，H&M則道歉回應，因訂單量超出預期，導致後台出問題，對消費者造成困擾很抱歉，也承諾會盡速改善。

26歲的台北工程師王友辰表示，5月21日在H&M電商服務官網下單，本以為完成下單與刷卡程序後，就能等著商品到貨，誰知在刷完卡後，就接到銀行客服電話說，在銀行核過該筆消費後，H&M端卻又隨即取消訂單，讓王先生不死心再試了數次，但連續數次都是如此，就算換不同家銀行信用卡也仍是被取消訂單，且也持續接到富邦、匯豐銀行直接打電話來通知訂單無故被H&M取消，之後，撥打客服，竟是由對岸客服人員接聽，但客服卻僅說是安全性問題，所以系統自動取消訂單，一直要他換帳號、信用卡再試，但就算換了帳號、信用卡後，訂單仍是無法成立，耗費一整個下午，最終仍是未果，讓王先生揚言，之後拒買H&M。

網友也在PTT E-SHOPPING發文表示，自己使用品牌的APP下單，被扣款了，但訂單卻沒成立，引發不少有相同困擾網友回響，且網友反應，客服處理經驗都似不足，台灣客服也互踢皮球給官網上的大陸客服，儘管有網友說，台灣客服最後願意提供網友全單7.5折優惠，但網友早已被此服務嚇傻，直言不可能再多買其他商品，其實這狀況也發生在海外，不少網友也直接上H&M臉書留言，但獲得的回覆，仍是與台灣網友大同小異。

甚至有台灣網友說，下單後才發現是從海外發貨，雖然下單時程序上已有說明訂單總價並未加上可能產生的海外刷卡手續費與關稅等，若消費者沒留心，原本圖個方便，但加上稅金後，可能又多了一筆花費。

H&M則趕緊道歉回應，因線上購物網站開站後訂單超乎預期，導致後台技術上出現一些問題，如網站端與信用卡銀行端出現問題，把安全機制提高，導致部分消費者訂單遭取消，但業者也強調，無論是訂單遭取消或任何狀況下，消費者信用卡都不會被扣款索取任何費用，而品牌也已積極在調整電商後台與客服服務，業者也請消費者在重新下單試試看，至於對於消費者因下單造成的不便，業者也再次致歉，並承諾會盡快修正。

至於貨是從海外運送來台，可能產生一筆關稅、手續費的部分，H&M也坦言，因網路上有部分獨賣商品，因此總部為了統一供貨，線上購物倉儲是設在荷蘭，因此線上購物商品都是由荷蘭發貨，也因是跨海下訂單，讓台灣消費者下訂，可能產生關稅，需消費者額外支付的問題，業者也說，短時間將延續此模式，但未來是否在台設立倉儲，省去關稅與信用卡手續費的問題，目前都仍未有定論。

網購出包不只H&M，其實當初ZRAR在台開放電商服務時，也曾發生過標錯價事件，讓商品已0.1折出售，但ZARA當時自行吸收所有因標錯價的損失，藉此維持聲譽。

其實，電商藍海何其大，品牌各個都想搶灘電商，只是，想賺錢也要先把配套方案做好，否則讓消費者當了冤大頭，賠上商譽，想發展，反倒成為絆腳石，得不償失啊。

(中時)