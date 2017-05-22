瓜子臉小正妹！五月天冠佑兩女兒近照曝光
天團「五月天」鼓手冠佑2005年做出最浪漫的事，他當著所有粉絲的面，跟當時還是女友的王行芝求婚，兩人婚後育有一對寶貝千金小玫瑰、小薔薇，很快地，夫妻倆結縭10年有餘，如今孩子們漸漸長大，完全遺傳媽媽美貌，冠佑跟上了信的腳步，成了「五月天」中最早被叫岳父的人！
今天冠佑在臉書po照，照片是女兒小玫瑰傳來的，主角是家裡的「三個女人」，他忍不住感嘆：「突然覺得我的人生何其幸運，有這三位女人在身邊，你們來雖然房間多了很多吵鬧聲…我想，這就是最簡單的幸福了！」。
照片中，母女三人戴著墨鏡，露出酷酷的表情，王行芝保養超好，根本看不出是兩個孩子的媽，而小玫瑰跟小薔薇遺傳了媽媽的小巧瓜子臉，即使眼睛被遮住，仍能看出五官精緻秀氣，還遺傳了爸媽的修長身材， 真是女大十八變，出落得亭亭玉立，讓不少粉絲忍不住喊話，直呼：「下次演唱會有人要認岳父囉」。
(中時電子報)
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