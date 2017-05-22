雲林農業缺工嚴重 議員提補助小農雇工

議員王鐵道（左）希望縣勞工處長林慧如向中央建議引進農業外籍移工，以及補助小農雇工。（圖/許素惠）

農業缺工嚴重，如西螺蔬菜區葉菜類採收需工孔急，但常常雇不到工。（圖/許素惠）

農業缺工嚴重，許多農民因雇不到工，只好雇逃逸移工，一被警查獲，得罰好幾萬元。（圖/許素惠）

雲林縣內一年來查獲90件逃逸移工案，累計約760多萬罰金，受罰最大族群竟然是農民，議員蔡東富要勞工處長林慧如發起第二次農民運動，他要跟隨抗議政府無能解決農業缺工問題，只會拿農民開刀。王鐵道則建議補助小農雇工。

議會定期會上午勞工處等工作報告，蔡東富指出，看到非法雇用外籍移工，受罰最多的竟然是農民，實在令人氣憤，「試問：農忙時，誰能夠配合小孩放學或放假接送、陪伴？請不到工幫忙，只有逃逸移工可用，不然你叫他（農民）怎麼辦？」

「我建議你帶頭發起第二次農民運動，我來跟隨」，蔡東富砲轟政府無能，農業缺工不引進外籍移工，又無法提出有效解決方法，農民逼不得已雇逃逸移工又被罰，農民收入本來就不多，每次罰都是幾萬、十幾萬，還要不要農民活。

議員王鐵道則憂心農業人口老化，如果不想辦法讓年輕人投入，只能任農業凋零，就算引進移工，以台灣農業人口結構泰半是小農，雇一名合法移工包吃包住，一個月至少也要3萬元，根本負擔不了，為了農業發展，最好能由政府負擔部分雇工的人事成本。

林慧如說，對於農民雇逃逸移工採馬鈴薯、清雞糞等，一被查到就罰15萬元，該處同仁也感到不捨，所以曾建議勞動部及農委會開放農業外籍移工，不過基於保障國人工作權，中央現行目標是窮盡所能整合所有人力，例如更生人等投入農業，所以未被採納。

(中時)