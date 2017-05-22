維護基層執勤安全 中市議員捐贈裝備

市議員張滄沂(左三)捐贈粽子給台中市警局霧峰分局。(翻攝照片)

慰勞基層員警的辛勞，台中市議員張滄沂特別準備粽子，今天贈送給台中市霧峰警分局派出所員警，他並購買微型攝影機及相機，盼藉由提升設備讓員警值勤更有保障。

「辛苦、辛苦，各位兄弟辛苦了！」張滄沂提著裝滿粽子的袋子贈送到派出所，他表示，過完端午節，接下來6月15日就是警察節，為維護員警執勤安全，特別添購微型攝影機及相機等警用裝備一批，捐贈給大里分駐所使用。

張滄沂說，警察很辛苦，頂著艷陽指揮交通，冒著生命危險，努力辦案，為鼓勵員警，致贈這批警用裝備，希望警察執行時，盡快偵破案件，也讓治安和交通愈來愈好。

(中時)