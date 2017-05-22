行銷綠島國際潛水觀光，型男大師Yorko Summer代言

東管處邀請型男水下攝影大師Yorko Summer擔任綠島海洋觀光大使。（莊哲權攝）

東管處邀請型男水下攝影大師Yorko Summer擔任綠島海洋觀光大使。（莊哲權攝）

綠島是世界級潛點，觀光局東部海岸國家風景區管理處邀請請在華人潛水市場擁有高知名度的型男水中攝影大師廖佑桓（Yorko Summer）為今年度綠島海洋觀光大使，要讓世界看見綠島。

東管處為了「讓世界看見綠島」，邀請Yorko Summer擔任「2017綠島海洋觀光大使」，今天由處長洪東濤為他披上大使彩帶，期許Yorko Summer能讓綠島水下美景躍上國際舞台，同時歡迎世界各地潛水愛好者到綠島親身體驗綠島美景。

水中攝影大師Yorko Summer是台灣人，今年45歲，潛水資歷15年，曾被香港電台遴選為亞洲五大華人水下攝影師，並被潛水雜誌評鑑為台灣唯一上榜全球不可不知的水下攝影師之一，在潛水市場擁有高知名度與專業地位。

Yorko Summer表示，綠島是世界級的潛點，國外朋友常問他台灣最推薦的潛點是哪裡，第一推薦就是綠島，因為綠島的能見度非常清澈，水下環境很有特色，包括軟珊瑚、硬珊瑚的覆蓋率也相當高，還有有很多特殊的明星生物，像豆丁海馬、海蛞蝓等，而布滿珊瑚的人工魚礁，也令人驚艷。

Yorko Summer日前赴綠島拍攝水下美麗海洋影片，將透過他個人國內外的社群平台，分享綠島水下之美，並於國際演講中分享綠島水下景觀與生態，吸引各國水下攝愛好者及潛水玩家，赴綠島探遊。

Yorko Summer說，潛水者也多是熱愛海洋環境的人，他們比其他人更珍惜及重視海洋的生態。他認為，綠島並不缺乏觀光客，每一個人其實也都是綠島的觀光大使，他擔任綠島海洋觀光大使的重要工作不是讓100萬人次來到綠島，而是讓1萬個熱愛綠島海洋環境的人，來到綠島100萬次。

(中時)