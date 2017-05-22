中市第五單元土方 議員質疑黑金變廢土
台中市第五單元重劃區滯洪池清出約13萬立方米土方，可出售約2600萬元！市議員何文海22日質詢說，土方被人貍貓換太子、黑金變廢土，反還要付出超過2600萬元以上費用請人清理。地政局長張治祥說，未來有價料將作為重劃會收入，降低地主共同負擔的重劃費用。
市議員何文海指出，位於台中市南屯區的第五單元重劃區，歷經重劃11年至今尚未完工，進度延宕遭人詬病。第5單元重劃區內有1個滯洪池，清出土方原有13萬立方米，這些土方約可售出2600萬元；如今這些土方卻被人貍貓換太子，全變成廢廢土，不只無法賣出，反要付費清運。
何文海不滿說，市府明顯管理不善，讓黑金變成廢土；高達2600萬元的清運費用，還要轉嫁給地主，要求地主負擔，實屬不合理。土方被掉包明顯是私人重劃公司監督不當，應由重劃公司負擔，市府更要承擔起嚴格把關責任。
張治祥表示，這批土方已請合格實驗室檢測品質沒有問題；數量部分，亦委請測量技師公會推薦測量技師進行檢測，目前估出現場大概有兩萬立方米為有價料；另有約12、13萬立方米為無價料必須運走；市府要求未來有價料作為重劃會的收入，降低地主共同負擔的費用。
張治祥強調，重劃單元五案剩餘費用負擔總計表尚未完成，市府了解重劃會希望加速重劃進度，對於土方有價料收入部分，市府要求務必確實清運完，且把價格算清楚後，才會核算整個成本；並在核算清楚後進行配地，因涉及全體地主權益，該局定會嚴格把關。
(中時)
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