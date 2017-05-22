苗栗男女童軍大露營登場 320國高中生齊聚

苗栗縣106年度男女童軍大露營今(22)起至24日在造橋香格里拉營地展開，今年有來自全縣13所高中、國中小共320人參加，學習童軍露營，學習童軍基本技能，並規畫探索教育、生命教育等課程，希望同學們彼此交流，培養互助合作精神。

為期3天2夜的露營活動上午展開，苗栗縣女童軍理事長蔡麗卿與營主任魏早炯、縣府教育處專員邱華斐等人，在開訓儀式中逐一與各校童軍拍手加油打氣。

擔任苗栗縣女童軍會理事長的縣長夫人蔡麗卿表示，童軍活動鼓勵孩子從做中學，充實童軍技能、培養獨立自主品格，同時希望讓學生們與各校同學彼此交流，展現童軍日行一善、照顧他人、互助合作精神。

營主任魏早炯表示，今年童軍大露營活動，將教導學生信號、急救、結繩、估測、製圖等技能，並規畫探索教育、生命教育等課程，讓同學透過參與體驗達到內化省思，最後化為實際行動，做為一個良善負責的世界好公民。

露營活動期間，也將推廣反菸、反毒、反霸凌以及終身學習331觀念，即每人每天至少學習30分鐘、運動30分鐘及日行一善，希望透過團體育樂活動培養童軍伙伴日行一善、自助互助的觀念，建構同學健全的生活態度。

(中時)