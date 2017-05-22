國道服務區屏東物產館 年營業額580萬
屏東縣政府自去年5月與南仁湖企業合作，在國道服務區設置「屏東物產館」，營運至今即將屆滿一年，今日上午在東山服務區辦理成果發表會，統計商品前六大銷售王，由屏東縣長潘孟安親自頒獎，他更現場當起推銷員，向民眾推銷香蕉、鳳梨、紅豆、芒果等優質農特產。
統計產品前六大銷售王分別為，鮮而美食品公司(剝皮脆辣椒)、屏東縣農會(芒果冰棒)、枋山地區農會(愛文芒果干)、鼎豐糕餅行(陽蔥餅)、佳合農產公司(火龍果麵)、老實農場(檸檬香片)。
潘孟安表示，屏東各鄉鎮農特產品多元且品質優良，為行銷屏東好物，特地建置屏東物產館，透過南仁湖企業上架超過150樣商品，以關廟為出發點，將屏東優質的農特產品向北開拓，在泰安、古坑、東山服務區皆可購買。
一年內已創造580萬營業額，並成功輔導屏東在地業者與通路上架合作，增加產品曝光度，創造訂單回流，讓農漁民與消費者透過網路直接連結，逐步打出屏東農產品的形象。
現場也邀請獲獎廠商進行產品展示展售，讓民眾直接買到銷售王的產品，同時搭配當令盛產鳳梨、香蕉、洋蔥、芒果等鮮果，一併在東山服務區進行推廣，讓更多民眾認識屏東當地優質農特產與鮮果。
(中時)
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