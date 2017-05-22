宜蘭o-Bike24日上路 公所批業者未溝通

You-Bike、o-Bike等共享自行車越來越盛行，但車輛及停車管理卻成了大問題，宜蘭市長江聰淵今天抨擊業者o-Bike業者，後天就要在宜蘭市上路，卻完全沒有事先與市公所協調相關配套事宜，市公所日後要如何管理？代理縣長吳澤成表示，一旦將來民眾使用o-Bike引發亂停車問題，將以公司、業者為處罰對象，而不是不特定的行為人（租用車民眾）。

o-Bike業者將在24日在宜蘭縣先行投放1500輛，並提供前兩周時間讓民眾免費試騎，但宜蘭市長江聰淵今天不滿地表示，o-Bike馬上就要上路，但宜蘭市公所卻連16個規劃地點在哪裡、停車空間問題、違規處罰、保險等問題都不知道，業者事先完全沒有跟市公所討論，一旦上路之後要市公所如何管理？

江聰淵說，業者要提供便民服務，公所樂觀其成，但不能破壞城市管理，造成秩序混亂，尤其公所本身正在著手You-Bike的相關硬體規劃，即將進入發包作業，o-Bike這一塊資源，公所可以一併做資源整合、分配，讓民眾使用上更方便，也可省去許多可能衍生的問題。

據了解，業者在上個星期才與縣府聯繫，並在得知市長的不滿後，也趕緊與市公所聯繫，將盡快找時間拜會市長討論管理問題。

縣府建設處長林國民表示，類似的共享經濟越來越普遍，如果是提供民眾更好的服務，當然樂觀其成，但業者要上路前，一定要與公部門講清楚，畢竟這些車輛停放地點是在公共區域而非私人領域，牽涉到停車秩序等問題，因此縣府也要進一步研議，是否要訂定相關的自治條例來規範業者。

代理縣長吳澤成表示，別的地方例如花蓮、台東，都已經出現亂象，業者要提供自行車給民眾方便使用是業者的事情，縣府對此並不反對，但不能因此造成管理亂象，因此他已經指示縣警局、建設處等單位，要找業者先談清楚，一旦將來民眾使用o-Bike引發亂停車等問題，要處罰的對象將是公司、業者，而不是行為人。

(中時)