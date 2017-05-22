周錫瑋花鳥園 平地栽種萬朵繡球花
前台北縣長周錫瑋卸任後，近年花了5年多時間，在新竹縣關西鎮打造台灣首座「花鳥園」平地溫帶花園，他自許為「園丁」，不但培育常見戶外開花植物，還引進日本傲步全球特色花卉品種，園內培育有各種繡球花上萬朵，朵朵如畫，台灣花鳥園也將在本周末正式開園。
周錫瑋表示，在卸下公職之初，日子曾一度空寂，直到種花、畫畫後，他找到了重心，同時也讓自己從剛強變得更柔軟，過去的拘謹也慢慢得到了解放。
後來經由友人介紹，認識日本靜岡縣掛川市花園鳥園的加茂社長，親眼看見他的家族400多年培養的繡球花、海棠等花海讓人目不轉睛。
當場他就興起了台灣也該有這樣等級花園的念頭，直接向80多歲的加茂社長提出協助台灣打造花鳥園的構想，加茂社長毫不遲疑地答應且傾囊相授。
2011年選定在新竹縣關西鎮落腳後，克服天候、地形、蟲害，溫度、濕度、土壤，經過不斷嘗試，花種在馴化的過程屢屢挫折，但經過時間和毅力，終於成功抗逆外在環境，展現美麗和繁衍，培育出具國際競爭力的「本土化性」的花卉品種，滿園的花包括200多種的堇蘭、200多種的海棠，50多種日本鳶尾花及300多種繡球花等，而原有的8000棵的繡球花，今年底預計超過3萬棵，棵棵葉子翠綠圓滿、朵朵色彩嬌豔。
縣長邱鏡淳22日率祕書長蔡榮光、農業處長邱世昌、文化局長張宜真前往參觀，他讚譽老友周錫瑋蛻變成花農的翻轉，實有觸人心弦，暗自稱羨的感動，也把通常在海拔1、2000公尺以上高度、低溫的環境下才能催花的台灣繡球花，成功在新竹關西的平地移入300多個品種、上萬朵姿態萬千的繡球花，同時還能在4季都能開花，實在讓人迫不急待想親近欣賞。
(中時)
關鍵字：繡球花
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