嫌犯曝光！北韓公布美國、南韓密謀暗殺金正恩證據
北韓領導人金正恩近日來動作連連，昨日才又進行了今年第8次試射導彈，震懾外界意味濃厚，日前又公布了一段影片來證明北韓之前的指控，稱美國與南韓聯手策劃暗殺金正恩，並抓到了試圖行兇的兇手，他的供詞畫面也在這次公布的影片中曝光了，北韓也強調這次的暗殺行動是由美國和南韓聯合策畫的。
據《環球時報》報導，北韓祖國和平統一委員會的官方網站「我們民族之間」，20日發布了一段影片，指控美國中央情報局(CIA)和南韓國家情報院(NIS)策劃了一場對金正恩的暗殺行動，還有試圖行兇的嫌犯金聖一(音譯)的供詞片段及相關證據。
任職於大學特殊印刷室的金聖一在影片中表示，自己在一次工作外派到俄國的機會中，遇到了來自南韓國情院的人員，該情報人員還送他一台三星手機，內容有許多反北韓的資料與影片，並在接受一系列的「洗腦」教育之後，南韓情報人員在2015年給予他大筆的資金，以及情報設備，要求他回北韓實行暗殺金正恩的任務。
返回北韓後，南韓情報人員利手機和衛星信號接收器和金聖一聯絡達80多次，期間要求他蒐集情報，也教導金聖一該如何使用化學物質在北韓進行恐怖攻擊，直到今年5月南韓情報人員企圖從北韓新義州海關，將製毒設備運至北韓境內時，被海關發現才讓整起事件曝光。
(中時電子報)
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