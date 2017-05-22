地價稅多過回饋金 員林大排太陽能發電有阻力
彰化縣政府計畫要將員大排兩岸打造成太陽能綠色廊道，彰化農田水利會樂觀其成，卻因必須繳納比回饋金多出2倍的地價稅，計畫遇到阻力。彰化農田水利會長呂炉山說，地價稅問題如果解套，綠色廊道一定能實現。
魏明谷就任彰化縣長以來積極推動綠能風力及太陽能發電，誓言要打造「風光大縣」，最近縣府更計畫在員大排埔鹽到鹿港段兩岸沿線裝置太陽能發電系統，副縣長陳善報還專程造訪彰化農田水利會爭取合作。
呂炉山表示，水利會相當支持這項政策，但依據《水利法》等法規，農田水利會是法人，持有的水利用地一旦變更用途，就必須被課徵千分之五五的地價稅，這對水利會來說，負擔很沉重。
水利會管理組組長陳耀釧指出，員大排埔鹽至鹿港段全長約8公里，水利會擁有57筆土地，裝置太陽能發電系統每小時約可發電3540千瓦，出售電力每年可回饋水利會約25萬元，但是，水利會也因為土地的用途變更，必須繳交多達50多萬元的地價稅，水利會要倒貼，划不來，會員也絕對不同意。
陳耀釧說，問題要解套，可行的辦法包括由縣府徵收水利會土地，或由農委會以行政命令訂定專案免除地價稅。
另外，雲林農田水利會也遭遇到同樣的問題，總幹事林富元上午造訪呂炉山與彰化農田水利會總幹事劉淑華研議後決定，將聯袂到農委會集思廣義，希望這項計畫可以兩全其美實現。
(中時)
關鍵字：太陽能發電
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