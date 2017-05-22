壽山登山古道再現 高市都發局還原歷史場域

高市都發局提出「興濱計畫」，要將壽山腳下登山古道的歷史場域修復再現。（柯宗緯翻攝）

高市都發局提出「興濱計畫」，要將壽山腳下登山古道的歷史場域修復再現。（柯宗緯翻攝）

高市都發局要將壽山腳下登山古道的歷史場域修復再現，從制高點可俯瞰港灣美景。（柯宗緯翻攝）

咾咕石牆。（柯宗緯翻攝）

機槍堡。（柯宗緯翻攝）

軍事古道將重見天日！清朝3尊阿姆斯壯後膛砲，由哨船頭海關沿著登山街60巷古道搬運上壽山，如今高市都發局有意還原歷史場景，提出興濱計畫，考察不同時期環境變遷，逐一還原咾咕石牆、古道、機槍堡、防空壕等設施，預計今年底完工開放。

都發局話說歷史指出，台灣首任巡撫劉銘傳為強化打狗港防務，1886年於壽山興建大坪頂砲台，1889年向英國採購31尊阿姆斯壯後膛砲，其中3尊以人力沿登山街60巷的石階古道運送上山安裝。

日治時期居住哈瑪星的日人則步行這處古道登山攬勝，日本皇太子裕仁亦曾登踏古道俯瞰港灣美景，並於1928年興闢「打狗之心」，亦即今天的壽山紀念公園，古道遂變身為「展望道」俯瞰港區的制高點，遊憩功能取代原軍事運輸用途。

這處古道為中山大學用地，但用圍籬與世隔離逾5年，相當可惜。都發局考證清領、日治至戰後時期的環境變遷後，正著手歷史場域修復工程，除還原咾咕石牆、古道、機槍堡、防空壕等設施外，並整理莎草濕地、山泉水道等自然地景，為哈瑪星增添一處歷史解說與自然休閒新去處。

局長李怡德表示，據1944年美軍拍攝航測照片顯示，登山街60巷中山大學宿舍區及下方平台在二戰期間屬於港務官舍，至今尚有防空壕及機槍堡等軍事遺跡。市府與中山大學合作，將古道及周邊場域的修復工程納入「興濱計畫」，盼讓市民重溫隱沒於古道、待人尋味的城市記憶。

(中時)