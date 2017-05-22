大葉設藝系碩士生陳沂含「可替換鞋底」獲美國IDA設計大獎
大葉大學設計藝術學院碩士生陳沂含，結合3D繪圖與鞋類設計開發可換鞋底的「再生紙拖鞋」，繼在歐洲產品設計大獎榮獲銀獎後，最近更在美國發光發熱，獲美國IDA國際設計大獎永續發展設計金獎及榮譽獎。
陳沂含指出，回收紙紙漿製作的「再生紙拖鞋」，鞋底可以替換，不僅耐用、減少資源浪費，還可以把鞋底分成外出與室內用，減少鞋子佔用鞋櫃空間。
「再生紙拖鞋」也適用在觀光產業，在製作過程可以將地方元素注入，讓紙拖鞋成為旅客想帶回家的紀念品。目前陳沂含服務的廠商已取得鞋底分離專利，「再生紙拖鞋」也獲得鞋技中心支援，即將進入打樣階段，預計年底前就可以上市。
大葉大學多媒體數位內容學位學程助理教授吳旻書說，IDA國際設計獎是美國重量級的設計賽事，每1屆都有4、50個國家、上千名設計師競逐，陳沂含的「再生紙拖鞋」能在眾多的專業設計中獲得評審青睞，除了環保、商品化可行性高，更重要的是，在傳統產業面臨轉型的現在，她運用多媒體電腦繪圖技術，為產業注入創新的可能。
(中時)
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