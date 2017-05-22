扁取消參加蔡有全追思會 賴清德認應特赦

前總統陳水扁申請參加已故國策顧問蔡有全22日在台南市的追思會，遭台中監獄駁回申請，台南市長賴清德強調君主犯法與庶民同罪，但阿扁總統的官司中途換法官，並未受到公平的審判，加上6年牢獄身體也出問題，因此「特赦應該是可以考慮的」。

賴清德提到，也有些人以毒樹毒蘋果理論舉例，認為阿扁無罪，而反對特赦，理由是審判程序不公，沒辦法得出一個公正的結果，即便被判有罪，也都不成立。

賴清德認為這樣的想法有其道理，但陳水扁被關的6年這已不可能回復，他表示，可以考慮的就是特赦。

(中時)