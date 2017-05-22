北捷車廂內攜槍露餡 警方迅速逮捕偵辦
今(22)天上午8時許，1名乘客於台北捷運永寧站發現陳姓男子竟彎腰撿拾掉落的手槍，並插回腰際的舉動，旋即與該嫌共同搭乘往南港展覽館方向之捷運車廂，並俟機撥打110向警方報案，台北市捷運警察隊獲報後，旋即派員前往攔查，循線於陳嫌自台北車站捷運站下車之際將其逮捕，並於嫌疑人腰際查獲改造手槍1把、改造子彈17發、手銬1副，案經捷運警察隊將全案移請中正一分局偵辦，依槍砲彈藥刀械管制條例、社會秩序維護法等移送台北地檢署及台北地方法院台北簡易庭依法偵辦裁處。
警方指出，平日擔任水電工之46歲陳嫌有槍砲、搶奪、妨害公務等刑案資料，領有輕度精神障礙證明，他向警方供稱，1名綽號「阿明」之友人向其交付改造手槍1把、改造子彈17發，並囑託其將槍彈轉交鄭姓友人，但在捷運永寧站候車時不慎掉落槍枝，被在場民眾撞見而遭警方鎖定。
由於是嫌犯擁槍搭捷運，地點敏感特殊，警方為避免引發群眾恐慌，隨即於接獲報案後指派專人上車攔查，沿途監控陳嫌防止他有犯罪行為，並伺機於陳嫌下車時，一舉將其逮捕到案，目前陳嫌持用槍枝及子彈經初步鑑定具殺傷力，中正一分局將會同捷運警察隊持續調閱案發地沿線監視器影像畫面，以釐清陳嫌供述動機是否與實情相符。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。