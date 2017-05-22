北捷車廂內攜槍露餡 警方迅速逮捕偵辦

陳嫌擁槍搭乘捷運，被民眾發現報警，趁他下車時攔查逮捕，從腰際搜出改造手槍和子彈，依槍砲等罪嫌移送法辦。(圖/張企群)

陳嫌擁槍搭乘捷運，被民眾發現報警，趁他下車時攔查逮捕，從腰際搜出改造手槍和子彈，依槍砲等罪嫌移送法辦。(圖/張企群翻攝)

陳嫌擁槍搭乘捷運，被民眾發現報警，趁他下車時攔查逮捕，從腰際搜出改造手槍和子彈，依槍砲等罪嫌移送法辦。(張企群攝)

今(22)天上午8時許，1名乘客於台北捷運永寧站發現陳姓男子竟彎腰撿拾掉落的手槍，並插回腰際的舉動，旋即與該嫌共同搭乘往南港展覽館方向之捷運車廂，並俟機撥打110向警方報案，台北市捷運警察隊獲報後，旋即派員前往攔查，循線於陳嫌自台北車站捷運站下車之際將其逮捕，並於嫌疑人腰際查獲改造手槍1把、改造子彈17發、手銬1副，案經捷運警察隊將全案移請中正一分局偵辦，依槍砲彈藥刀械管制條例、社會秩序維護法等移送台北地檢署及台北地方法院台北簡易庭依法偵辦裁處。

警方指出，平日擔任水電工之46歲陳嫌有槍砲、搶奪、妨害公務等刑案資料，領有輕度精神障礙證明，他向警方供稱，1名綽號「阿明」之友人向其交付改造手槍1把、改造子彈17發，並囑託其將槍彈轉交鄭姓友人，但在捷運永寧站候車時不慎掉落槍枝，被在場民眾撞見而遭警方鎖定。

由於是嫌犯擁槍搭捷運，地點敏感特殊，警方為避免引發群眾恐慌，隨即於接獲報案後指派專人上車攔查，沿途監控陳嫌防止他有犯罪行為，並伺機於陳嫌下車時，一舉將其逮捕到案，目前陳嫌持用槍枝及子彈經初步鑑定具殺傷力，中正一分局將會同捷運警察隊持續調閱案發地沿線監視器影像畫面，以釐清陳嫌供述動機是否與實情相符。

(中時)