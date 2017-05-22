全國國小田徑賽 竹縣榮獲1金2銅佳績
新竹縣國小田徑代表隊本月18日參加2017年全國國小田徑錦標賽，來自碧潭國小的鄒淑珺勇奪女生跳高金牌，光明國小戴睿真獲得女生跳遠銅牌，十興國小陳又瑄則拿下女生3公里競走銅牌，成績相當優異。
此外，代表隊在60公尺、3公里、800公尺接力、鉛球、壘球及跳遠等項目都獲得不錯的成績，縣長邱鏡淳得知消息後，特別恭喜所有得獎的選手能脫穎而出，為竹縣締造佳績。
邱鏡淳表示，運動的精神為勇敢追夢、世界看我，目的在鼓舞竹縣青少年勇敢追求夢想，呈現有自信、敢衝、懷抱世界的運動夢，期望每位選手在每1次比賽中，能秉持著越挫越勇及運動家的精神，以展現竹縣近年來長期推動體育活動及運動人口普及化的努力與成果。
縣府教育處指出，此次賽會新竹縣計投入新台幣近百萬元，提供代表隊各項後援與資源，同時也結合各校優質系統化訓練，期能積極提升竹縣參與全國小學田徑錦標賽代表隊選手的表現，有效展現竹縣競技體育的培育成效。
縣府也特別感謝博愛國小承辦學校行政團隊的用心執行，團隊總是以最貼心的服務將所有的選手教練及教練群悉心照顧的無微不至，讓小選手們展現超高技藝，爭取最高榮譽。
(中時)
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