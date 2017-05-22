北風與太陽 綠委：中國阻台參加WHA恐有反效果

民進黨立委林靜儀前往日內瓦參加WHA，在臉書上表示中國阻擋我方參加WHA就像「北風與太陽，我們會靠近太陽那一邊」。(取自林靜儀臉書)

第70屆世界衛生大會WHA今(22)日在日內瓦舉辦，台灣在中國的打壓下未能參加。雖然中國試圖以此要脅台灣政府接受九二共識，但恐怕只能收到反效果。民進黨立委林靜儀就說，「這是北風與太陽，我們會靠近太陽那一邊」。

中國以一中原則、九二共識等阻撓台灣參加世界衛生大會，甚至連台灣媒體也未能申辦採訪證進入採訪。衛福部長陳時中今天在多位立委陪同下在日內瓦召開國際記者會，批評中方傷害了媒體第四權及健康人權。

陪同出席之一的立委林靜儀也在臉書上抨擊中國政治打壓，表示中國明顯將政治凌駕於健康人權之上，我們雖然對此感到非常失望，但是這也清楚的顯示了：台灣與中國是分別站在什麼樣的高度，看待人權議題。

林靜儀也提到，美國、日本、加拿大等友邦國家今年都積極主動的向國際社會和WHO表達對台灣的支持，不但展現了這些國家對於健康人權的捍衛，也讓我們看見，誰是盟友，誰是壓迫者，並稱「這是北風與太陽，我們會靠近太陽那一邊」。

對於中方的打壓，林靜儀也下重話，表示這沒有什麼好乞求的，台灣人沒有對不起國際社會，會繼續努力直到正式在國際組織有我們的位置，而那個位置的名稱叫台灣。

(中時電子報)