德國知名教授 將來臺演講年金改革

針對眾所關切的年金改革議題，政大將邀請德國最知名教授Ulrich Becker來臺主持3場次的「年金改革與信賴保護」專題演講，23日晚間政大、24日上午東海大學、25日上午暨南大學；歡迎對年金改革有興趣的朋友一同參與討論！

暨大公行系李玉君教授指出，臺灣目前正進行年金改革工程，究竟退休人員的退休年金能否予以調降？尚未退休的工作世代對未來退休時的年金期待權，是否受到法律保障？不論已退休者或尚未退休者，對於年金制度的永續性普遍信心不足，已經引發許多激烈爭議。

雖然司法院於103年曾就降低公保養老給付優惠存款金額一案，作成釋字第717號解釋，認為相關法規的改變屬於非真正溯及既往，並不違憲，不過此次年金改革牽涉的層面更廣，仍有許多不同面向的信賴保護議題有待釐清。

因此政大法學院特邀德國社會政策研究所所長Ulrich Becker教授來臺，就「年金改革與信賴保護」發表專題演講，分享德國年金保險制度持續不斷改革過程中曾經引發的憲法爭議，並介紹德國公法學界以及聯邦憲法法院對此議題所採取的見解，同時也分享歐洲其他國家年金改革的經驗以及歐洲人權法院相關判決，以供臺灣參考。

李玉君教授指出，德國馬克思普郎克社會法與社會政策研究所是德國國家級社會法研究機構，所長Ulrick Becker教授為德國當代最重要的社會法學者之一。Becker教授此行針對年金改革議題，將進行3場演講，分別是政治大學23日晚間19時至21時30分；東海大學24日上午10時至12時；暨南大學25日10時至12時。

(中時)