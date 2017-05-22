大成商工全國調酒托盤賽 囊括2金4銀3銅

大成商工在全國調酒、托盤大賽中括囊12個大獎。（許素惠翻攝）

大成商工廖伯清（左）、張沛珍獲托盤冠軍。（許素惠翻攝）

大成商工沈怡珊（左）、吳泠潔榮獲侍酒師銀牌。（許素惠翻攝）

大成商工參加全國五洲盃調酒及托盤大賽，宛如秋風掃落葉般囊括2金4銀3銅，共12大獎，課後與假日無休辛勞苦練，終於獲得回報。

該比賽分調酒、托盤、侍酒師3組，餐旅科廖伯清、張沛珍在托盤組中擊敗220位選手，並列全國第一，各獲金牌獎。沈怡珊、吳泠潔在口感侍酒師拿下2銀。蕭彩翎、王雅羚在技藝侍酒師中獲兩銅。

最後口感與技術總積分由沈怡珊、吳泠潔分獲銀牌。廖伯清則在高中職傳統調酒組摘銅，得獎時，興奮地與指導老師楊聖豪、王思汎相擁而泣。

學生吳泠潔指出，今年五洲盃調酒及托盤比賽新增侍酒師組別，讓選手們選取不同紅酒來搭配適合的餐餚，她在訓練過程中開軟木塞，時常斷裂，當時很想要放棄，還好老師和同學一直鼓勵，否則就和得獎無緣了。

校長紀博仁指出，所謂「台上一分鐘，台下十年功」，為了集中專業訓練，該校特地在餐飲科下成立禮賓社，學生放學後主動繼續留校練習，直到晚上才收兵，而假日也都能見到禮賓社學生在教室中苦練各項技巧，應證了成功不是偶然。

(中時)