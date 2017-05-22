市政總質詢 陳朝來讓賴清德「聽訓」50分鐘

台南市議員陳朝來進行總質詢時，重砲批評市長賴清德諸多施政，但卻沒有讓賴答詢，形同強迫賴清德「聽訓」50分鐘。（洪榮志攝）

遭民進黨開除黨籍的台南市議員陳朝來，今天進行市政總質詢時，重砲批評市長賴清德諸多施政，指他「不知苦民所苦、不知羞恥、輕忽溪北」，還要求「有所思考，有所做為」，但從頭到尾卻沒有讓賴清德答詢，形同強迫賴清德「聽訓」50分鐘。

不過，陳朝來質詢結束後，經主席副議長郭信良的同意，賴清德也以2分鐘簡短回應指出，台南市的施政，並非像陳議員的批評；他還意有所指說，「有時會令人感慨，這社會不公平，為何有人做到流汗，但竟然也有人能夠批評到流涎。」「但社會知道誰在做事，做到流汗；誰沒在做事卻只會批評，而且批評到流涎。」

事後，市府更針對陳朝來批評「施政輕忽溪北」一事發表聲明，指市府歷年來在溪北地區投入的建設，計有：基礎建設12項、教育建設6項、文化建設9項、產業園區開發6項、轉運站開發建設9項及水利建設5項等，合計投入大約711億1269萬元經費。

陳朝來質詢時，除了批評台南市調漲房屋稅是不知苦民所苦，「台南人那麼好欺負，這樣對付台南人」、「房屋稅漲86%，全國第一」；還指賴清德主政7年，民生工商沒進步，仍是六都最後一名；甚至登革熱死亡人數、建設重溪南輕溪北、台南大學七股校區等，根本就是「放棄溪北」。

不過，賴清德強調，房屋稅、地價稅調幅，台南市絕非最高，調整係因法律規定3年調整一次；其中，雖然房屋稅的適用對象多了一點，但漲幅在六都之中，與桃園、台中差不多，比雙北及高雄市低很多。

他還認為，他的施政理念一向是「溪南及溪北平衡發展、都市與鄉村共同繁榮」，因此6、7年投入溪北的建設經費達711億元，從來沒有縣長曾投入這麼多經費。至於此次前瞻計畫，市府也幫溪北爭取到196億元。此外，台南市的家戶所得也提升14%，這都是大家共同打拚的結果。

(中時)