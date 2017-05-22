靜脈曲張別亂按摩 小心血栓剝離

台南市立醫院家醫科主治醫師侯盈仲示範預防靜脈曲張的腳板運動訓練。（洪榮志攝）

從事需要久站工作的櫃姐、空姐等族群，經常會出現下肢靜脈曲張；部分患者自行按摩治療，卻愈按愈嚴重。台南市立醫院建議，如果是靜脈曲張的高風險群，每天做抬腿、腳板運動訓練等運動就能有效預防；但是如果已經出現靜脈曲張即應就醫診治，避免越做越嚴重。

台南市立醫院家醫科主治醫師侯盈仲指出，靜脈曲張是因為下肢靜脈壓增高，造成靜脈及分支的瓣膜功能變差，使靜脈產生扭曲擴張，通常受到年紀、肥胖、家族病史、站立時間長久等因素影響；尤其，櫃姐、護士、空姐、教師、廚師等需要久站工作的族群，以及懷孕或多次懷孕致長期負重的婦人，或做過靜脈曲張手術的病人，全都是高危險族群。

侯盈仲還表示，靜脈曲張依病狀可分六級，從毛細血管、網狀靜脈擴張、蜘蛛網狀出現，嚴重到大面積靜脈曲張，反覆出現潰瘍等。一般而言，一到三級可藉由改變生活習慣，減少站立時間、局部按摩、抬腿以及穿著醫療級分壓彈性襪，獲得改善；至於四級以上，可能就要透過外科方式處理，如血管硬化劑治療、血管結紮或摘除手術、靜脈內雷射治療等。

侯盈仲提醒，如果是靜脈曲張的高風險群，只要雙腿有腫脹感，即應每天抬腿、腳板運動訓練、弓腳背、躺著騎空中腳踏車等，每個動作持續10至20秒，想到就做，如此就能有效預防靜脈曲張的生成；至於已經出現靜脈曲張即應就醫診治，並穿醫療級分壓彈性襪做運動，避免越做越嚴重。

侯盈仲更強調，有靜脈曲張千萬不可以直接按摩靜脈曲張處或靜脈瘤，否則將提高血栓剝離風險，嚴重的話還會產生肺栓塞導致喪命。

(中時)