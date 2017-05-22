靜脈曲張別亂按摩 小心血栓剝離
從事需要久站工作的櫃姐、空姐等族群，經常會出現下肢靜脈曲張；部分患者自行按摩治療，卻愈按愈嚴重。台南市立醫院建議，如果是靜脈曲張的高風險群，每天做抬腿、腳板運動訓練等運動就能有效預防；但是如果已經出現靜脈曲張即應就醫診治，避免越做越嚴重。
台南市立醫院家醫科主治醫師侯盈仲指出，靜脈曲張是因為下肢靜脈壓增高，造成靜脈及分支的瓣膜功能變差，使靜脈產生扭曲擴張，通常受到年紀、肥胖、家族病史、站立時間長久等因素影響；尤其，櫃姐、護士、空姐、教師、廚師等需要久站工作的族群，以及懷孕或多次懷孕致長期負重的婦人，或做過靜脈曲張手術的病人，全都是高危險族群。
侯盈仲還表示，靜脈曲張依病狀可分六級，從毛細血管、網狀靜脈擴張、蜘蛛網狀出現，嚴重到大面積靜脈曲張，反覆出現潰瘍等。一般而言，一到三級可藉由改變生活習慣，減少站立時間、局部按摩、抬腿以及穿著醫療級分壓彈性襪，獲得改善；至於四級以上，可能就要透過外科方式處理，如血管硬化劑治療、血管結紮或摘除手術、靜脈內雷射治療等。
侯盈仲提醒，如果是靜脈曲張的高風險群，只要雙腿有腫脹感，即應每天抬腿、腳板運動訓練、弓腳背、躺著騎空中腳踏車等，每個動作持續10至20秒，想到就做，如此就能有效預防靜脈曲張的生成；至於已經出現靜脈曲張即應就醫診治，並穿醫療級分壓彈性襪做運動，避免越做越嚴重。
侯盈仲更強調，有靜脈曲張千萬不可以直接按摩靜脈曲張處或靜脈瘤，否則將提高血栓剝離風險，嚴重的話還會產生肺栓塞導致喪命。
(中時)
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