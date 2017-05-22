竊打蠟機全都錄 賊就逮

李嫌竊行全都錄。（許素惠翻攝）

斗六市文化路上一家汽車百貨賣場店長清點貨物時，發現一部汽車打蠟機失竊，立即報警，警方調閱店內監視器畫面檢視，發現竊嫌為一名男子，由店家的大門進佯裝購物，該男子趁店員不注意之際下手行竊，竊取架上一部汽車打蠟機，男子得手後即離去。

警方根據畫面特徵持續調閱周遭公有與民間監視器，發現該嫌為列管的對象36歲的李嫌，有有竊盜、毒品前科，循線將他逮捕到案，全案偵訊後依竊盜罪函送法辦。

(中時)