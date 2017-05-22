可愛動物園說明會釀流血衝突 彰縣議會罵翻

上周六溪州國小原定舉辦的可愛動物園區最後上演全武行，人潮散去後，校園一角的花圃上成堆放置了10多個安全帽，後來全數被警方帶回。（李俊諭提供）

縣議員劉淑芳質詢時批評農業處做法太過粗糙，不尊重地方民意、衝突後更害溪州人背負罵名。（謝瓊雲翻攝）

縣議員李俊諭質詢時怒批黑衣人打人喊救人，並指示前曾要求教育處不要外界國小場地，就可預防場面失控，可惜意見未被採納。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣溪州公園旁可愛動物園區興建案，上周六原定在溪州國小辦說明會簡報服務犬訓練計畫，最後卻演變成動保人士與溪州鄉民的流血衝突，22日定期會上藍綠議員群起撻伐縣府處理不當，讓鄉民背負罵民。縣府表達遺憾，也澄清未動員黑衣人到場。

無黨籍張春洋質詢時，呼籲農業處做好源頭管理，不要造成政府與民眾之間的衝突；民進黨籍尤瑞春則對暴力衝突感到心痛，呼籲支持者和反對者互相尊重，建議縣府拿出更好的方案，針對溪州鄉民進行民意調查，減少衝突對立與紛爭。

國民黨籍劉淑芳痛批縣府做法粗糙，先是黑箱未充分與在地溝通，溪州公園是全國第一的公園景點，說明會對象明明是在地鄉親，竟放任動保團體找來黑衣人叫陣挑釁，爆發流血衝突連外媒也關注，不捨溪州人背負罵名，質疑「我女兒要嫁給誰，還要別人幫我發落、打算嗎？」

民進黨李俊諭則出示安全帽堆滿花圃照片，指當時議長謝典霖被黑衣人圍住上不了車，場面一觸即發，黑衣人卻打人先喊救人，反而在媒體上亂抹黑；他表示上周五就先致電教育處長鄧進權，要求勿出借國小場地，不料建議未被採納導致衝突發生，反問教育處是否應道歉以示負責？

鄧進權回應，動防所依規在5月9日提出申請，對事件演變表示遺憾，強調日後會提醒各校在租借管理辦法上，對使用用途更加留意。

魏明谷說，當天他本人雖不在現場，但就他了解，縣府確實未主動動員環保團體，當時副縣長林明裕、議長謝典霖和鄉長黃盛祿，研判無法召開說明會、宣布散會，沒料到群眾散場爆發肢體衝突，他強調時施政當然以尊重民意訴求為優先，會依照議員建議，先進行民意調查。

(中時)