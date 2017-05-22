盜賣軍艦柴油 3士官判刑5年2月至5年半

海軍2軍艦前年爆發盜賣柴油弊案，高雄地院認定3士官盜賣6萬6000公升油品，得手64萬元，依貪汙治罪條例判徒刑5年2月至5年半。環保廠商及運輸業者4人，則依政府採購法、貪汙、贓物等罪判4年至3月不等徒刑，可上訴。

海軍軍艦油櫃每年固定招標委外清理油泥和沉澱物，環保業者郭男長期借牌圍標承攬，並利用清洗軍艦油櫃機會，將柴油抽出載到營區外，賣給張姓貨運業者。

海軍中和艦邱姓損管士官長、吳姓油機上士以及達觀艦賴姓油機上士，利用職物之便，勾結郭男公司盜賣軍艦油品，3士官被法官認定盜賣軍艦柴油，合計6.6萬公升，事後賺得64萬元朋分。

雄院審結，依違反政府採購法、貪汙治罪條例判郭男徒刑4年，其中8月得易科罰金，犯罪所得428萬餘元沒收，郭妻因贓物罪判徒刑3月、緩刑2年。3士官因無前科，依貪汙各判徒刑5年半及5年2月，張男則判徒刑1年。

(中時)